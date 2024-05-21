Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как отметил Никитин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, при кампусе также заработает технопарк среднего профессионального образования на площади более 110 тыс. кв. м.

По словам губернатора, в настоящее время строительство ИТ-центра находится в активной фазе.

Ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал подробности о международном межвузовском кампусе, который должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году.