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Строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году.
Строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году
  • © Никита Духник / nobl.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как отметил Никитин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, при кампусе также заработает технопарк среднего профессионального образования на площади более 110 тыс. кв. м.

По словам губернатора, в настоящее время строительство ИТ-центра находится в активной фазе.

Ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал подробности о международном межвузовском кампусе, который должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году.

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