Путин назначил своего помощника Дюмина секретарём Государственного совета
- kremlin.ru
Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
«Назначить секретарём Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 29 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.