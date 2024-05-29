Путин назначил своего помощника Дюмина секретарём Государственного совета

Российский лидер Владимир Путин назначил секретарём Государственного совета России своего помощника Алексея Дюмина.

Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Назначить секретарём Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 29 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета.