Биолог Лялина посоветовала людям с больным сердцем ограничить работу в огороде

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала людям с больным сердцем ограничить работу в огороде.

«Нужно быть осторожнее людям с болезнями сердца, артериальной гипертонией или другими сердечно-сосудистыми проблемами, так как они могут испытывать трудности при физической нагрузке, особенно в жаркую погоду; людям с артритом, остеопорозом, грыжами межпозвоночных дисков и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, исключить физические нагрузки следует также людям с аллергией на пыльцу, больным астмой, хроническим бронхитом, диабетом, с ослабленной иммунной системой, проходящим химиотерапию или принимающим иммунодепрессанты.

«Перед началом садовых работ людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски и получить рекомендации, которые помогут сделать работу в саду безопасной и полезной», — заключила биолог.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.