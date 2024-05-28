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Путин обратил внимание на большую продолжительность жизни в Ингушетии

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В Ингушетии продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам России, а также подрастает численность населения республики, отметил президент Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

«У вас в республике продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам страны, и численность населения подрастает. Отсюда и вопросы возникают: количество мест в детских садах, в яслях, количество посещений в поликлиниках», — сказал глава государства.

Путин добавил, что это, вероятно, одни из наиболее острых вопросов в Ингушетии.

В апреле российский лидер назвал ключевым приоритетом повышение продолжительности жизни в России.

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