Автоэксперт Моржаретто прокомментировал возвращение названия ГАИ

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал сообщение о том, что ГИБДД в России официально вернули название «Госавтоинспекция».

В беседе с НСН он отметил, что название «ГИБДД» было придумано 25 лет назад, но люди чаще пользовались аббревиатурой «ГАИ» и словосочетанием «Госавтоинспекция».

«Просто теперь решили привести всё это к нормальному знаменателю. Тем более что несколько лет назад было принято решение о двойном названии. То есть разрешалось старое и новое», — пояснил Моржаретто.

Ранее сообщалось, что ГИБДД в России официально вернули название «Госавтоинспекция».