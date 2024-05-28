Автоэксперт Моржаретто прокомментировал возвращение названия ГАИ
В беседе с НСН он отметил, что название «ГИБДД» было придумано 25 лет назад, но люди чаще пользовались аббревиатурой «ГАИ» и словосочетанием «Госавтоинспекция».
«Просто теперь решили привести всё это к нормальному знаменателю. Тем более что несколько лет назад было принято решение о двойном названии. То есть разрешалось старое и новое», — пояснил Моржаретто.
Ранее сообщалось, что ГИБДД в России официально вернули название «Госавтоинспекция».