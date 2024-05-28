ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция»

ГИБДД в России официально вернули название «Госавтоинспекция».

Об этом во время президиума Общественного совета при МВД России заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что во всех юридических документах используется уже вернувшееся название.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия филиала предприятия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Республике Таджикистан.