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ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция»

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ГИБДД в России официально вернули название «Госавтоинспекция».
ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция»
  • РИА Новости

Об этом во время президиума Общественного совета при МВД России заявил глава ведомства Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что во всех юридических документах используется уже вернувшееся название.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил церемонию открытия филиала предприятия ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России в Республике Таджикистан.

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