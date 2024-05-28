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Врач Беленко дала рекомендации по поддержанию здоровья в жару

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Невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко рассказала, как поддерживать здоровье в жару.

«Когда жарко, очень важен питьевой режим. Если зимой мы можем к своим желаниям прислушиваться, то, когда уже жарко, нужно построже за этим следить», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, стоит выходить на прогулку с бутылкой воды, а также добавить в рацион продукты, богатые магнием: зелень, орехи, авокадо, бананы.

Физические упражнения на открытом воздухе надо делать, ориентируясь на свои ощущения.

«Если комфортно — делаем, если не комфортно — не делаем. Если это через силу, это душно и жарко, то этого не надо делать, это организм сигналы посылает, что нужно либо выйти из этой нагрузки, либо её снизить, либо перерывы делать», — сказала врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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