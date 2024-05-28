В Москве машина сбила 17-летнего самокатчика на пешеходном переходе

Машина сбила самокатчика на пешеходном переходе в Москве, 17-летний юноша после аварии находится в больнице. Прокуратура столицы опубликовала видео инцидента.

РИА Новости

«На пересечении ул. Каховка и ул. Керченская 23-летняя водитель автомобиля Kia сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщило надзорное ведомство. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии. В Совете Федерации ранее предложили создать чёрные списки электросамокатчиков, нарушающих ПДД.