В Москве машина сбила 17-летнего самокатчика на пешеходном переходе
- РИА Новости
«На пересечении ул. Каховка и ул. Керченская 23-летняя водитель автомобиля Kia сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщило надзорное ведомство.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.
В Совете Федерации ранее предложили создать чёрные списки электросамокатчиков, нарушающих ПДД.