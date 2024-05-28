RT в Telegram
Подпишись

Спасатель Щетинин призвал не заплывать за буйки во время купания

Короткая ссылка
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин настоятельно рекомендовал не заплывать за буйки во время купания.

«Купаться в Московской области разрешено только в местах, специально отведённых для этого. Они обозначены табличкой «Место для купания», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

Как отметил специалист, ограниченная буйками зона находится в поле зрения спасателей. Это позволит им быстро оказать помощь в случае ЧП.

Также Щетинин посоветовал родителям учить детей плавать с раннего возраста.

«Или взрослым, состоявшимся людям сначала записаться в секцию, получить несколько уроков и после этого, потренировавшись, выходить на воду, где есть глубина и можно утонуть. А если вы не можете плавать, то не стоит погружаться выше груди», — заключил спасатель.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить