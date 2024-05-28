Спасатель Щетинин призвал не заплывать за буйки во время купания

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин настоятельно рекомендовал не заплывать за буйки во время купания.

«Купаться в Московской области разрешено только в местах, специально отведённых для этого. Они обозначены табличкой «Место для купания», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

Как отметил специалист, ограниченная буйками зона находится в поле зрения спасателей. Это позволит им быстро оказать помощь в случае ЧП.

Также Щетинин посоветовал родителям учить детей плавать с раннего возраста.

«Или взрослым, состоявшимся людям сначала записаться в секцию, получить несколько уроков и после этого, потренировавшись, выходить на воду, где есть глубина и можно утонуть. А если вы не можете плавать, то не стоит погружаться выше груди», — заключил спасатель.

Ранее исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин рекомендовал отказаться от купания в несогласованных водоёмах.