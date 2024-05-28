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Врач Егорова: люди с первым и вторым фототипом кожи обгорают быстрее

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Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

«То есть людям с первым фототипом вообще нельзя находиться на солнце — это белокожие, рыжие люди в веснушках, они моментально обгорают», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, при загорании следует обязательно пользоваться фотопротекторами, кремами SPF 50+.

Также необходимо носить головной убор или пользоваться спреем с солнцезащитным эффектом.

«Если обгорает кожа волосистой части головы, то волосы потом выпадают. Если волосы густые, можно ограничиться спреем для волос с солнцезащитным эффектом. Но всё-таки лучше носить шляпы и панамы. Солнце хорошо в правильном количестве», — заключила эксперт.

Ранее дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT посоветовала не забывать про использование солнцезащитных средств при загаре. 

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