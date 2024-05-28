Врач Егорова: люди с первым и вторым фототипом кожи обгорают быстрее
«То есть людям с первым фототипом вообще нельзя находиться на солнце — это белокожие, рыжие люди в веснушках, они моментально обгорают», — заявила эксперт в беседе с НСН.
Как отметила специалист, при загорании следует обязательно пользоваться фотопротекторами, кремами SPF 50+.
Также необходимо носить головной убор или пользоваться спреем с солнцезащитным эффектом.
«Если обгорает кожа волосистой части головы, то волосы потом выпадают. Если волосы густые, можно ограничиться спреем для волос с солнцезащитным эффектом. Но всё-таки лучше носить шляпы и панамы. Солнце хорошо в правильном количестве», — заключила эксперт.
Ранее дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT посоветовала не забывать про использование солнцезащитных средств при загаре.