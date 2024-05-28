RT в Telegram
Подпишись

Госдума разрешила гражданам продавать заложенное по ипотеке имущество

Короткая ссылка
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное по ипотеке.
Госдума разрешила гражданам продавать заложенное по ипотеке имущество
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщается на сайте Думы.

По словам автора законопроекта Ирины Яровой, закон направлен на создание «понятной правовой процедуры, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк».

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, продлевающий до 31 декабря 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить