Госдума разрешила гражданам продавать заложенное по ипотеке имущество

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное по ипотеке.

Об этом сообщается на сайте Думы.

По словам автора законопроекта Ирины Яровой, закон направлен на создание «понятной правовой процедуры, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк».

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, продлевающий до 31 декабря 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.