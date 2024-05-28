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Суд в Москве признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка Ананьева

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Арбитражный суд Москвы принял решение признать одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева банкротом.
Суд в Москве признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка Ананьева
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что первый шаг процедуры в виде реструктуризации долгов судья ввёл ещё в ноябре по заявлению ПСБ, теперь же была открыта процедура реализации имущества.

По данным агентства, прошлой осенью в реестр требований кредиторов Ананьева были включены требования банка в размере более 91,2 млрд рублей. Соответствующий объём средств суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.

Отмечается, что в рамках текущего заседания финансовым управляющим был утверждён Игорь Минаев, который 28 мая указал, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырёх кредиторов — ПСБ, ФНС, банков «Траст» и ВТБ — на сумму около 204,5 млрд рублей.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.

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