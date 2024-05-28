Десять домов сгорели в деревне в Свердловской области

В МЧС по Свердловской области заявили, что десять домов сгорели в деревне Берёзовка.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

«Огнеборцы Свердловской области локализовали крупный пожар... По оперативной информации сгорели десять частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что сотрудниками МЧС был спасён один человек.

В тушении пожара были задействованы 27 человек и 12 единиц спецтехники.

К настоящему моменту возгорание локализовано.

Ранее режим ЧС ввели в двух районах Бурятии из-за лесных пожаров.