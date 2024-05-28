Киберспортсмен Горбаченко объяснил рост спроса на видеоигровые устройства весной

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко объяснил причины роста спроса на игровые гаджеты, а также аксессуары для видеоигр этой весной в России.

По мнению экспертов отрасли, одной из причин роста продаж стала холодная погода, сообщает RuNews24.

Другая причина, по мнению Горбаченко, развитие в стране соответствующей инфраструктуры.

«Скоростной широкополосный и мобильный интернет на даче уже довольно давно перестал быть роскошью, чем-то удивительным и дорогим… А где есть устойчивый и быстрый интернет, всегда есть игры», — отметил эксперт.

По его словам, существует устойчивый спрос на видеоигры и видеоигровые устройства на майских мини-каникулах, которые становятся одной из реперных точек подъёма покупательской активности наряду с Новогодними каникулами или 1 сентября.

Ранее сообщалось о результатах опроса, который показал, что лишь 10% россиян съездили на пикник или шашлыки в период майских праздников. Большинство респондентов отдыхали дома или работали.