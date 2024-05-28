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Собянин: 1 июня стартует летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице 1 июня стартует летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные».

«Бесплатно посетить тренировки можно в выходные дни на 29 площадках в самых популярных локациях столицы. График и адреса тренировок «Спортивных выходных» доступны на сайте проекта и в любом центре госуслуг. Также можно заниматься, не выходя из дома, — в 07:00 по будням проходят онлайн-зарядки», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Тренировки будут проходить в десяти округах Москвы: во дворах и парках столицы — всего на 84 площадках, при этом заниматься можно будет различными спортивными направлениями от фитнеса до баскетбола.

Ранее сообщалось, что в московских парках всё лето будут проходить занятия по йоге.

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