RT в Telegram
Подпишись

В московских парках всё лето будут проходить занятия по йоге

Короткая ссылка
В Москве стартовал новый сезон проекта «Йога в парке». Бесплатные занятия проводятся до 31 августа на 19 городских площадках.

Каждую неделю в столичных парках будет проходить 55 бесплатных занятий для участников с разной степенью подготовки, сообщает сайт «Москва 24».

В программе — танцевальная йога, хатха-йога, медитации, йогалатес, практика Heartfulness и другие направления.

Так, в саду «Эрмитаж» пройдут занятия по йоге-лайт, в Бабушкинском парке будут практиковать хатха-йогу с гвоздестоянием, а в парке «Таганский» — гималайскую йогу.

Ранее сообщалось, что проект «Московское долголетие» организует для жителей столицы старшего возраста занятия по 40 различным направлениям, среди них иппотерапия и лётное мастерство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить