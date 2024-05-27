В московских парках всё лето будут проходить занятия по йоге

В Москве стартовал новый сезон проекта «Йога в парке». Бесплатные занятия проводятся до 31 августа на 19 городских площадках.

Каждую неделю в столичных парках будет проходить 55 бесплатных занятий для участников с разной степенью подготовки, сообщает сайт «Москва 24».

В программе — танцевальная йога, хатха-йога, медитации, йогалатес, практика Heartfulness и другие направления.

Так, в саду «Эрмитаж» пройдут занятия по йоге-лайт, в Бабушкинском парке будут практиковать хатха-йогу с гвоздестоянием, а в парке «Таганский» — гималайскую йогу.

Ранее сообщалось, что проект «Московское долголетие» организует для жителей столицы старшего возраста занятия по 40 различным направлениям, среди них иппотерапия и лётное мастерство.