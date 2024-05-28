Киберэксперт Савченко посоветовал отключать лишние функции в смартфоне в жару

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко посоветовал в жару задействовать минимум функций смартфона, чтобы снизить нагрузку на процессор и избежать перегрева.

«Отключите функции, которые не используете в данный момент: Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить нагрев устройства», — посоветовал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, Савченко рекомендовал использовать специальный экран для защиты устройства от солнечных лучей.

Также, по его словам, следует регулярно проверять температуру смартфона с помощью встроенных датчиков.

Кроме прочего, эксперт посоветовал не заряжать телефон от пауэрбанка на улице в жару, так как это может быть опасно.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что делать, если мобильный телефон сильно перегрелся.