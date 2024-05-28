Киберэксперт Савченко посоветовал отключать лишние функции в смартфоне в жару
«Отключите функции, которые не используете в данный момент: Bluetooth, GPS и Wi-Fi. Это поможет снизить энергопотребление и уменьшить нагрев устройства», — посоветовал эксперт в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, Савченко рекомендовал использовать специальный экран для защиты устройства от солнечных лучей.
Также, по его словам, следует регулярно проверять температуру смартфона с помощью встроенных датчиков.
Кроме прочего, эксперт посоветовал не заряжать телефон от пауэрбанка на улице в жару, так как это может быть опасно.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что делать, если мобильный телефон сильно перегрелся.