Аналитик Муртазин посоветовал снять с телефона чехол при перегреве
Современные смартфоны могут сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, сказал он в интервью Радио Sputnik.
Специалист посоветовал в этом случае снять с телефона защитный чехол, а когда устройство остынет, снова надеть.
«Очень опасный совет — отказываться от чехла. Многие люди банально роняют телефоны, а чехол всё-таки может быть дополнительной защитой от удара», — заключил Муртазин.
Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфоном.