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Аналитик Муртазин посоветовал снять с телефона чехол при перегреве

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что делать, если мобильный телефон сильно перегрелся.

Современные смартфоны могут сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, сказал он в интервью Радио Sputnik.

Специалист посоветовал в этом случае снять с телефона защитный чехол, а когда устройство остынет, снова надеть.

«Очень опасный совет — отказываться от чехла. Многие люди банально роняют телефоны, а чехол всё-таки может быть дополнительной защитой от удара», — заключил Муртазин.

Ранее старший менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Павел Бизяев рассказал, как правильно пользоваться смартфоном.

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