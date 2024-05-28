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В Госдуме предложили запретить носить никаб в школах

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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков внёс в ГД на рассмотрение законопроект, в котором предлагается предоставить полномочия законодательным и муниципальным собраниям принимать решения о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах.
В Госдуме предложили запретить носить никаб в школах
  • Gettyimages.ru

Проектом закона также предлагается дать образовательным учреждениям право запрещать носить религиозную одежду в их помещениях.

Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

«Актуальность законопроекта в части введения запрета на ношение никаба и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах обусловлена необходимостью обеспечить безопасность граждан Российской Федерации. При высоких рисках террористических угроз возникает необходимость запрещать любые предметы, скрывающие или частично скрывающие лицо в общественных местах», — говорится в тексте пояснительной записки.

Отмечается, что запрет религиозной одежды в школах обусловлен необходимостью закрепить светский характер образования.

«Законопроектом предлагается расширить права образовательных организаций и дать им право устанавливать соответствующий запрет локальным нормативным актом, даже если региональные типовые требования не содержат соответствующего положения», — говорится в тексте.

Осенью 2023 года в Швейцарии одобрили введение штрафа на сумму до 1 тыс. швейцарских франков (около $1111) за ношение в общественных местах одежды, которая закрывает лицо, в том числе паранджи и никаба.

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