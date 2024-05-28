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Ликсутов: дизайн-проект поезда «Москва-2024» отмечен премией A'Design Award

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что дизайн-проект новейшего поезда «Москва-2024» был удостоен серебряной награды международной премии A'Design Award 2024 в категории «Промышленный дизайн».

Дизайн-проект нового поезда создан по заказу АО «Трансмашхолдинг» в сотрудничестве с Департаментом транспорта Москвы и 2050.ЛАБ специально для московского метро, пишет сайт kp.ru.

Члены жюри премии высоко оценили современный внешний вид вагонов, эргономичность, комфортный и просторный салон, световое оформление и экоматериалы.

«Серебряная награда A'Design Award 2024, которую присудили поезду «Москва-2024», — заслуга не только создателей проекта, но и наших пассажиров, которые выбрали дизайн интерьера», — отметил Ликсутов.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что четыре состава «Москва-2024» перевозят пассажиров на Замоскворецкой линии метро в часы пик.

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