Адвокат Блиновской сообщила о снятии ареста с активов и имущества блогера

Следствие позволило семье блогера Елены Блиновской начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для погашения ущерба по уголовному делу о неуплате налогов, неправомерном обороте средств и легализации приобретённых преступным путём средств.

«Процедура снятия с части арестованного имущества началась. Так, снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель», — цитирует ТАСС адвоката блогера Наталию Сальникову.

Защита попросила апелляцию избрать Блиновской запрет на определённые действия.

Ранее её адвокат заявила, что блогер готова погасить долги по налогам.

Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля.