В СДЭК заявили, что восстановят выдачу отправлений в пунктах не позднее 29 мая

Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом RT сообщили в компании.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время работают над полным возобновлением обслуживания.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая», — рассказал директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

Он добавил, что в компании ведутся активные работы над полным возобновлением обслуживания, при этом также подготавливаются и резервные схемы.

Ранее в СДЭК заявили, что значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но пока не готовы возобновить обслуживание.