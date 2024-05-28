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В СДЭК заявили, что восстановят выдачу отправлений в пунктах не позднее 29 мая

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Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом RT сообщили в компании.
В СДЭК заявили, что восстановят выдачу отправлений в пунктах не позднее 29 мая
  • globallookpress.com
  • © Oleg Spiridonov/Business Online

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время работают над полным возобновлением обслуживания.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая», — рассказал директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

Он добавил, что в компании ведутся активные работы над полным возобновлением обслуживания, при этом также подготавливаются и резервные схемы.

Ранее в СДЭК заявили, что значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но пока не готовы возобновить обслуживание.

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