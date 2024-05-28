СДЭК пока не возобновил приём и выдачу посылок из-за технического сбоя

В курьерской компании СДЭК заявили RT, что пока фирма не возобновила приём и выдачу посылок из-за технического сбоя.

«Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта, — в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и приём отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в компании отметили, что значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, пока не готовы возобновить обслуживание.

Ранее в СДЭК заявили, что в сервисах компании произошёл технический сбой. Специалисты делают всё для восстановления их работы.