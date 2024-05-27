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В СДЭК заявили, что работают над устранением сбоя в работе приложения и сайта

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В СДЭК заявили, что в сервисах компании произошёл технический сбой, сейчас специалисты работают над восстановлением их работы.
В СДЭК заявили, что работают над устранением сбоя в работе приложения и сайта
  • globallookpress.com

Сейчас (вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей) не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов», — сообщили RT в компании.

В СДЭК принесли извинения за доставленные неудобства.

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