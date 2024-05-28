На севере Москвы началось благоустройство парка «Савёловский», сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как говорится на официальном портале мэра и правительства, городские службы приведут в порядок территорию парка и позаботятся о его инфраструктуре. Специалисты уже демонтировали покрытия дорожек и площадок, убрали устаревшее игровое и спортивное оборудование.

В парке будет создана новая дорожно-тропиночная сеть и модернизирована система освещения.

Также высадят 30 деревьев и более 2 тыс. кустарников, разобьют цветники на площади 400 кв. м и газоны — на площади 7,7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в московских парках всё лето будут проходить занятия по йоге.