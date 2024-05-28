Главный инженер шахты «Листвяжная» приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе Анатолия Лобанова к четырём годам колонии общего режима.

Об этом сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области, передаёт РИА Новости.

«Также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций при ведении горных работ на опасных производственных объектах, на срок три года», — говорится в заявлении.

В пресс-центре подчеркнули, что Лобанов признал свою вину.

По данным следователей, он нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, что привело к аварии на шахте.

Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

В 2023 году шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля.