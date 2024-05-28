Третья Московская неделя моды пройдёт в «Манеже» 4—9 октября
Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал mos.ru.
Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке столичного правительства.
Участие могут принять более 80 дизайнеров и брендов из разных субъектов. Заявки будут принимать до 14 июля.
Для гостей и участников пройдут показы и лекции, а также будет работать маркет дизайнерских брендов и международный шоурум.
Кроме того, в рамках недели моды пройдёт фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина сообщала, что в этом году Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тыс. гостей.