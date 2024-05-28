В Москве центр госуслуг в Вешняках переехал в новое здание
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на столичный комитет государственных услуг.
По словам замдиректора по инфраструктуре и безопасности офисов «Мои документы» Александра Гребенкина, в городе уже функционируют 27 модернизированных офисов, в том числе флагманы и районные центры.
В новом здании в Вешняках в полтора раза больше площадь помещений, создано 60 окон приёма.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что центр госуслуг района Лианозово до конца года переедет в более просторное здание.