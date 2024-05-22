Собянин: Центр госуслуг района Лианозово до конца года переедет в более просторное здание

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что центр госуслуг района Лианозово до конца года переедет в более просторное здание.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«МФЦ расположится в помещении по адресу: Абрамцевская улица, 9А. Площадь центра увеличится в три раза — с 889 до 2,7 тыс. кв. м, что позволит открыть порядка 50 окон приёма. Будут детская игровая зона, комната матери и ребёнка, а также кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в Москве работает 138 центров госуслуг «Мои документы». С начала года московские МФЦ оказали 7,7 млн услуг.

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