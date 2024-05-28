«Ингосстрах»: решение по «Крокусу» ещё не принято, расследование продолжается
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Ингосстраха», новых заявлений от пострадавших в результате атаки на концертный зал не поступало.
«Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов», — говорится в сообщении.
Ранее в «Ингосстрахе» заявили, что имущество «Крокуса» застраховано, компания выполнит обязательства.