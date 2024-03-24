«Ингосстрах»: имущество «Крокуса» застраховано, компания выполнит обязательства

Имущество собственника «Крокус Сити Холла» застраховано в «Ингосстрахе», компания выполнит обязательства.

«Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», — приводит сообщение компании РИА Новости.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.