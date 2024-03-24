«Ингосстрах»: имущество «Крокуса» застраховано, компания выполнит обязательства
Имущество собственника «Крокус Сити Холла» застраховано в «Ингосстрахе», компания выполнит обязательства.
- globallookpress.com
- © Bulkin Sergey/news.ru
«Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», — приводит сообщение компании РИА Новости.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.
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