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«Ингосстрах»: имущество «Крокуса» застраховано, компания выполнит обязательства

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Имущество собственника «Крокус Сити Холла» застраховано в «Ингосстрахе», компания выполнит обязательства.
«Ингосстрах»: имущество «Крокуса» застраховано, компания выполнит обязательства
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Ингосстрах» выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», — приводит сообщение компании РИА Новости.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.

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