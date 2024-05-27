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Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали на 1,2 млн рублей из-за ЛГБТ-материалов

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Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1,2 млн рублей из-за распространения среди несовершеннолетних материалов, демонстрирующих ЛГБТ*.
Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали на 1,2 млн рублей из-за ЛГБТ-материалов
  • Legion-Media

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1,2 млн рублей», — заявили в суде РИА Новости.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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