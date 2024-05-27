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Выпускниками школы вожатых в Подмосковье стали более двух тысяч студентов

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Более 2 тыс. студентов Московской области прошли обучение в школе вожатых.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В эти выходные в лагере отдыха «Литвиново» для них провели выездной интенсив. Ребята приняли участие в мастер-классах по разбору различных лагерных ситуаций», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что опытом с выпускниками школы вожатых поделились коллеги из Всероссийских детских центров «Орлёнок», «Океан» и «Алые паруса».

В Московской области предстоящим летом будут работать 105 загородных и 960 пришкольных лагерей.

Ранее сообщалось, что 20 мая в Екатеринбурге и 23-го в Москве открылись Ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.

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