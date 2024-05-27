Суд оштрафовал трёх блогеров, разбрасывавших купюры во время фотосессии в Москве
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.
Как сказано в сообщении, Максим Калинин, Александр Серов и Павел Литуновский признаны виновными в совершении административного правонарушения. Суд назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Отмечается, что они устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть на Патриарших прудах, создавая помехи движению пешеходов, доступу к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры.
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