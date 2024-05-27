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Суд оштрафовал трёх блогеров, разбрасывавших купюры во время фотосессии в Москве

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Пресненский суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей троих блогеров за нарушение общественного порядка из-за фотосессии с разбрасыванием купюр на Патриарших прудах.
Суд оштрафовал трёх блогеров, разбрасывавших купюры во время фотосессии в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © selensergen

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Как сказано в сообщении, Максим Калинин, Александр Серов и Павел Литуновский признаны виновными в совершении административного правонарушения. Суд назначил каждому наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Отмечается, что они устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть на Патриарших прудах, создавая помехи движению пешеходов, доступу к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры.

16 апреля суд в Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии строгого режима по делу о смерти его грудного ребёнка от истощения.

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