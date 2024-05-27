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В Петербурге в День города почётным гражданам вручили знаки отличия

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В День города три жителя Санкт-Петербурга удостоились наград — им вручили нагрудные знаки, дипломы и удостоверения почётного гражданина города.

Торжественная церемония вручения знаков «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» традиционно состоялась в Ротонде Мариинского дворца, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Звания удостоились руководитель отдела акушерства и перинатологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта Эдуард Айламазян, научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. академика Гранова Минздрава России Дмитрий Гранов и худрук петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист России Давид Голощёкин.

Ранее мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев заявил, что возле здания гордумы создадут Площадь почётных граждан.

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