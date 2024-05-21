В Тобольске в 2024 году появится Площадь почётных граждан
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Работы планируют завершить в августе 2024 года, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы города.
«Не случайно, что строительство площади ведётся именно сейчас, в год Д.И. Менделеева в Тобольске. Это подарок компании СИБУР городу в год юбилея нашего знаменитого земляка», — написал Афанасьев.
На площади установят скульптуру, посвящённую истории города, светильники и скамьи, а территорию озеленят.
Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы начались работы по благоустройству сквера Соломенной Сторожки.