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В Тобольске в 2024 году появится Площадь почётных граждан

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Мэр Тобольска (Тюменская область) Максим Афанасьев заявил, что возле здания гордумы создадут Площадь почётных граждан.
В Тобольске в 2024 году появится Площадь почётных граждан
  • Gettyimages.ru
  • © SergeyVButorin

Работы планируют завершить в августе 2024 года, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы города.

«Не случайно, что строительство площади ведётся именно сейчас, в год Д.И. Менделеева в Тобольске. Это подарок компании СИБУР городу в год юбилея нашего знаменитого земляка», — написал Афанасьев.

На площади установят скульптуру, посвящённую истории города, светильники и скамьи, а территорию озеленят.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы начались работы по благоустройству сквера Соломенной Сторожки.

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