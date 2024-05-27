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В Орловской области арестовали советника губернатора по делу о хищении средств

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Советский райсуд города Орла заключил под стражу советника губернатора региона Сергея Лежнева на один месяц.
В Орловской области арестовали советника губернатора по делу о хищении средств
  • Gettyimages.ru
  • © pepifoto

«Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц», — говорится в сообщении районных судов Орловской области во «ВКонтакте».

Лежневу вменяют хищение денежных средств при производстве строительных работ по муниципальным контрактам.

Общий ущерб от хищения бюджетных денежных средств составил более 76 млн рублей.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор по делу о хищениях продукции ВПК.

Уголовные дела в отношении организаторов преступной схемы в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.

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