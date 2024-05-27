В Подмосковье упростили оформление разрешения на строительство
Об этом сообщает 360.ru.
В сервис по оформлению разрешений добавили услугу предпроверки, что значительно сокращает количество отказов.
По словам Куртяник, сервисы предпроверки по кадастровому номеру и УИН проверяют участок по ряду параметров.
В целом услугой воспользовались уже более 3 тыс. раз. Документ с разрешением на строительство необходимо получить перед возведением или реконструкцией зданий. Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят 27 проектов по программе реновации.