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В Подмосковье упростили оформление разрешения на строительство

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В Подмосковье упростили оформление разрешения на строительство, рассказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Об этом сообщает 360.ru.

В сервис по оформлению разрешений добавили услугу предпроверки, что значительно сокращает количество отказов.

По словам Куртяник, сервисы предпроверки по кадастровому номеру и УИН проверяют участок по ряду параметров.

В целом услугой воспользовались уже более 3 тыс. раз. Документ с разрешением на строительство необходимо получить перед возведением или реконструкцией зданий. Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят 27 проектов по программе реновации.

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