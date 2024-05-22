В Подмосковье запустят 27 проектов по программе реновации до конца года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, благодаря этим проектам в регионе расселят более 17 тыс. жителей.

«Сейчас в работе находится 178 проектов реновации, в рамках которых расселят полтора миллиона квадратных метров и переселят 61 тыс. человек», — сказала она.

Также планируется привести в порядок 540 Га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий, на которых возведут городские кварталы.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году.