Новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году
Об этом сообщает НСН.
Новостройка будет состоять из двух монолитных секций по 14 этажей каждая.
«В настоящее время завершаются фасадные работы, ведётся устройство инженерных сетей и чистовая отделка», — сказал Загрутдинов.
Предусмотрено 102 квартиры, в том числе две для маломобильных граждан. На первых этажах разместят нежилые помещения для технических нужд, коммерческих и социальных объектов.
Прилегающая территория будет благоустроена.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили ещё 12 проектов реновации.