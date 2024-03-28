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Новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году

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Новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году

Об этом сообщает НСН.

Новостройка будет состоять из двух монолитных секций по 14 этажей каждая.

«В настоящее время завершаются фасадные работы, ведётся устройство инженерных сетей и чистовая отделка», — сказал Загрутдинов.

Предусмотрено 102 квартиры, в том числе две для маломобильных граждан. На первых этажах разместят нежилые помещения для технических нужд, коммерческих и социальных объектов.

Прилегающая территория будет благоустроена.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили ещё 12 проектов реновации.

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