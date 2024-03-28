Новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году

Новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Новостройка будет состоять из двух монолитных секций по 14 этажей каждая.

«В настоящее время завершаются фасадные работы, ведётся устройство инженерных сетей и чистовая отделка», — сказал Загрутдинов.

Предусмотрено 102 квартиры, в том числе две для маломобильных граждан. На первых этажах разместят нежилые помещения для технических нужд, коммерческих и социальных объектов.

Прилегающая территория будет благоустроена.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили ещё 12 проектов реновации.