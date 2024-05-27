В Москве по программе КРТ построят школы и медучреждения

В Москве по программе КРТ построят школы, медучреждения и производства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Ефимова, в Москве на месте неэффективно используемых территорий реорганизуют более 3,1 тыс. га.

«По программе КРТ планируется возвести более 24,6 млн кв. м нежилой недвижимости — это новые производства, общественно-деловые и социальные объекты, включая детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения. Благодаря реализации таких проектов жители столицы получат более 763 тыс. рабочих мест в обновлённых городских пространствах», — сказал Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, также планируется строительство более 5,1 млн кв. м высокотехнологичных производств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тыс. га.