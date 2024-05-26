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Площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тысячи гектаров

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Площадь проектов комплексного развития территорий в столице превысила 3,1 тыс. га, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Площадь проектов КРТ в Москве превысила 3,1 тысячи гектаров
  • РИА Новости

«В скором времени заброшенные, неэффективно используемые участки земли будут приносить пользу москвичам. По проектам КРТ город с инвесторами строит кварталы с жилыми домами, социальной, общественно-деловой инфраструктурой, современными производствами, озеленением», — рассказал Собянин в своём Telegram-канале.

С начала года число проектов КРТ выросло до 236. Инвестиции могут составить 17,3 трлн рублей.

Как отметил мэр, в обновлённых городских пространствах создадут более 763 тыс. рабочих мест.

«Недавно запущен онлайн-сервис, который позволяет проверить по кадастровому номеру расположение участка в границах КРТ, показывает его на интерактивной карте, даёт набор связанной документации», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ.

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