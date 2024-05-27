Специалист Белокуров отметил преимущества квартир с отделкой от застройщика

Коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров рассказал, какова разница в цене между квартирами с ремонтом и без как на первичном, так и на вторичном рынке.

«В новостройках разрыв в стоимости квартир с отделкой и без составляет 20—30% в зависимости от класса и конкретного проекта», — поделился эксперт в беседе с Life.ru.

Он также обратил внимание, что интерес у покупателя к недвижимости с отделкой и дополнительными опциями от застройщика обусловлен ещё и тем, что стоимость ремонта, мебели и техники включается в сумму ипотеки.

На вторичном рынке состояние объекта незначительно влияет на его стоимость, отметил Белокуров. Большее значение имеют другие факторы, такие как локация, инфраструктура, транспортная доступность, а также тип дома и год постройки.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.