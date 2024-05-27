Пушилин: на территории «Азовстали» могут разместить малые предприятия

На месте «Азовстали» в Мариуполе могут появиться малые промышленные предприятия, считает глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире канала «Беларусь 1» он заявил, что эта зона будет подготовлена, рекультивирована и зачищена под промышленный парк.

«Под, может быть, малые промышленные предприятия», — цитирует Пушилина ТАСС.

Подходы к развитию Мариуполя были кардинально изменены «в силу разных обстоятельств», в том числе в силу последствий боевых действий.

«С учётом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен в плане того, каким он был», — сказал Пушилин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.