Пушилин: на территории «Азовстали» могут разместить малые предприятия
- РИА Новости
В эфире канала «Беларусь 1» он заявил, что эта зона будет подготовлена, рекультивирована и зачищена под промышленный парк.
«Под, может быть, малые промышленные предприятия», — цитирует Пушилина ТАСС.
Подходы к развитию Мариуполя были кардинально изменены «в силу разных обстоятельств», в том числе в силу последствий боевых действий.
«С учётом того, что предприятие сильно повреждено и экономически нецелесообразно его восстанавливать, мы и пришли к тому решению, что этот завод в Мариуполе не нужен. Не нужен в плане того, каким он был», — сказал Пушилин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.