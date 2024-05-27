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Собянин рассказал о благоустройстве территории Росбиотеха в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в текущем году проведут благоустройство на территории кампуса Российского биотехнологического университета на улице Врубеля в районе Сокол.
Собянин рассказал о благоустройстве территории Росбиотеха в Москве

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

Специалисты реализуют проект «Биогород», который включает ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса. По просьбе студентов в него также включили масштабные работы по благоустройству территории, отметил Собянин.

По итогу будут созданы три функциональные зоны для образования, отдыха, занятий спортом и городских мероприятий.

«Уверен, что по завершении работ кампус университета Росбиотеха станет ещё одной классной точкой притяжения для жителей города», — заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».

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