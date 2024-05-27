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Несколько домов получили повреждения после атаки ВСУ в Белгородской области

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В Шебекинском городском округе Белгородской области несколько жилых домов получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ.

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.

Отмечается, что в городе Шебекино в многоквартирном доме в пяти квартирах выбило окна. Было повреждено остекление в одном из подъездов и посечён фасад. Осколками посечены 12 автомобилей.

В селе Муром повреждения зафиксированы в трёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории одного частного дома загорелась надворная постройка. Повреждена линия газоснабжения и один автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что один мужчина был ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром.

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