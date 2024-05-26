Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно

Теплоход «Капитан Павлушков», перевозивший автотехнику по реке Лене, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек.

Об этом в Telegram информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что теплоход в составе с несамоходной баржей-приставкой «МП-2574» при подходе к посёлку Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. Из-за повреждений затоплен трюмный отсек теплохода.

Как отметили в прокуратуре, теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту Усть-Кут — Ленск.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сухогруз прошёл в несудоходный пролёт подъёмного железнодорожного моста в Ростове.