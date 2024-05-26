RT в Telegram
Подпишись

Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно

Короткая ссылка
Теплоход «Капитан Павлушков», перевозивший автотехнику по реке Лене, столкнулся с препятствием, после повреждения днища у судна затопило трюмный отсек.
Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно
  • РИА Новости

Об этом в Telegram информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что теплоход в составе с несамоходной баржей-приставкой «МП-2574» при подходе к посёлку Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. Из-за повреждений затоплен трюмный отсек теплохода.

Как отметили в прокуратуре, теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту Усть-Кут — Ленск.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что сухогруз прошёл в несудоходный пролёт подъёмного железнодорожного моста в Ростове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить