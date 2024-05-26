Перевозивший технику по Лене теплоход-толкач «Капитан Павлушков» повредил дно
- РИА Новости
Об этом в Telegram информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Отмечается, что теплоход в составе с несамоходной баржей-приставкой «МП-2574» при подходе к посёлку Березовский, уклонившись от оси судового хода, совершил удар днищем о препятствие. Из-за повреждений затоплен трюмный отсек теплохода.
Как отметили в прокуратуре, теплоход перевозил технический груз и автотехнику и следовал по маршруту Усть-Кут — Ленск.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что сухогруз прошёл в несудоходный пролёт подъёмного железнодорожного моста в Ростове.