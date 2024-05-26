Сухогруз с металлом прошёл в несудоходный пролёт моста в Ростове-на-Дону
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Об этом заявил представитель ГУМЧС России по региону.
Как передаёт РИА Новости, из-за отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошёл в несудоходный пролёт Ростовского подвижного (подъёмного) железнодорожного моста.
Пострадавших нет.
Сейчас сухогруз отбуксирован к причалу, судовой ход не перекрыт.
В апреле сообщалось, что на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.