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Сухогруз с металлом прошёл в несудоходный пролёт моста в Ростове-на-Дону

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Сухогруз прошёл в несудоходный пролёт подъёмного железнодорожного моста в Ростове.
Сухогруз с металлом прошёл в несудоходный пролёт моста в Ростове-на-Дону
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил представитель ГУМЧС России по региону.

Как передаёт РИА Новости, из-за отказа рулевого управления сухогруз (груз — металл) прошёл в несудоходный пролёт Ростовского подвижного (подъёмного) железнодорожного моста.

Пострадавших нет.

Сейчас сухогруз отбуксирован к причалу, судовой ход не перекрыт.

В апреле сообщалось, что на реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Одно из судов получило повреждения на 1,7 млн рублей.

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