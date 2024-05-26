После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырёх человек

Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке госпитализированы.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, госпитализированы женщины 1954 и 1973 годов рождения и две несовершеннолетние 2010 года рождения.

Ранее Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.