После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырёх человек
Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке госпитализированы.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, госпитализированы женщины 1954 и 1973 годов рождения и две несовершеннолетние 2010 года рождения.
Ранее Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.
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