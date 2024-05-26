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После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырёх человек

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Пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что четверо пострадавших в аварии с автобусом в Новокузнецке госпитализированы.
После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали четырёх человек
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, госпитализированы женщины 1954 и 1973 годов рождения и две несовершеннолетние 2010 года рождения.

Ранее Дужик заявил, что восемь человек пострадали в Новокузнецке при наезде автобуса на ограждение.

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