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В Москве рассказали о программе продвижения столичных брендов

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о программе продвижения столичных брендов.
В Москве рассказали о программе продвижения столичных брендов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Благодаря программе с начала года столичные предприниматели заработали больше 110 млн рублей. Чаще всего её возможностями пользуются производители одежды, аксессуаров, товаров для дома, продуктов питания и оборудования», — заявила Сергунина.

По её словам, среди самых популярных инструментов продвижения — размещение продукции на витринах оффлайн-магазинов «Сделано в Москве», участие в отраслевых выставках и выход на маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что на Московской неделе предпринимательства в 2024 году побывали 240 тыс. человек.

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